В РДК заявили о похищении заместителя командира подразделения Степана Каплунова

Внутри воюющего на стороне Украины «Русского добровольческого корпуса» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) разгорается скандал, который бьет прямо по репутации киевского режима.
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