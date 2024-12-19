Гарик Сукачев: если не остановимся, то завтра в РФ и Моцарта запретят

честно сказать, иностранной музыки больше, чем русской, я бы перефразировала Сукачева, скоро забудут русскую музыку сочинять, останется надежда на Моцарта

Elena Dmitrieva

Мяуканье пискливых современных певичек запада заполонило наши эфиры. Я их переключаю. Моцарта , кстати, по радио и не крутят. Так что, Сукачёв, не надо передергивать. Пойте лучше, и люди будут слушать вас.