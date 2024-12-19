Рок-музыкант, поэт Гарик Сукачёв резко прокомментировал предложение депутатов запретить иностранную музыку на российских сервисах.
Гарик Сукачев: если не остановимся, то завтра в РФ и Моцарта запретят
Комментарии
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Светлана Петрова
честно сказать, иностранной музыки больше, чем русской, я бы перефразировала Сукачева, скоро забудут русскую музыку сочинять, останется надежда на Моцарта
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20 час.
Elena Dmitrieva
Мяуканье пискливых современных певичек запада заполонило наши эфиры. Я их переключаю. Моцарта , кстати, по радио и не крутят. Так что, Сукачёв, не надо передергивать. Пойте лучше, и люди будут слушать вас.
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18 час.
Валентин Воробьев
Кто о чем, а вшивый Сукачев о бане.
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33 мин.
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