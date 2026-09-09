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Яя Туре — о матче «Слована» с «ПСЖ»: «Я не хочу, чтобы мои ребята боялись. Они должны держаться и не сдаваться»

Яя Туре — о матче «Слована» с «ПСЖ»: «Я не хочу, чтобы мои ребята боялись. Они должны держаться и не сдаваться»

Главный тренер братиславского «Слована» Яя Туре поделился ожиданиями от встречи с «ПСЖ» в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов.

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