БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как немцы застрявший Т-34 захватить пытались - из повествования советского танкиста

Как немцы застрявший Т-34 захватить пытались - из повествования советского танкиста

История Великой Отечественной войны знает немало случаев, когда противник пытался не уничтожить советскую бронетехнику, а захватить её либо с целью изучения конструкторами, либо для дальнейшего применения на фронте уже в составе сил вермахта.

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