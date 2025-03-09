Средняя военная пенсия после индексации в марте составит 43 тыс. рублей

Средний размер военной пенсии в России после индексации составит 43 тыс. рублей. Произведено повышение пенсионных выплат военнослужащим на 9,5%, что отразится на выплате в марте, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
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