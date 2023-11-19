В Барнауле закрыли шоссе Ленточный бор и Лесной тракт из-за риска падения деревьев

Водителей просят заранее выбирать пути объезда В Барнауле в связи с риском падения деревьев на проезжую часть в целях обеспечения безопасности дорожного движения закрыли шоссе Ленточный бор и Лесной тракт, сообщает мэрия.
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