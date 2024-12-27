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Посол Игорь Моргулов: Китай понимает украинский конфликт из-за давления США

Посол Игорь Моргулов: Китай понимает украинский конфликт из-за давления США

Посол России в КНР Игорь Моргулов объясняет связь между конфликтом на Украине и военным давлением США на Китай.

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