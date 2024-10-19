Антверпен (ATP). Лехечка сыграет в финале с Баутиста-Агутом

Сетка здесь. European Open Антверпен, Бельгия 14 – 20 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 690 135 евро Крытые корты, хард Финал Роберто Баутиста-Агут (Испания) Иржи Лехечка (Чехия) Дата проведения 20 октября, 17.
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