Алтайские антимонопольщики поторопили "Почту России" в устранении нарушений

Компания исправилась только в ходе антимонопольного разбирательства. УФАС по Алтайскому краю установило, что "Почта России" навязывала жителям Барнаула необоснованно дорогие услуги, в частности, отправление писем первым классом.
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