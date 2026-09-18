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ФедералПресс

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Светлана Иванова вызвала муниципальную власть на диалог: «Нужны условия для бизнеса»

Светлана Иванова вызвала муниципальную власть на диалог: «Нужны условия для бизнеса»

ТЮМЕНЬ, 18 сентября, ФедералПресс. В рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2026 состоялась рабочая сессия «Развивая и поддерживая комфортную бизнес-среду на муниципальном уровне, создаем драйверы экономического роста страны».

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