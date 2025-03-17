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Царьград

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Жительница Суджи: танкисты ВСУ признались, что их заставили воевать

Жительница Суджи: танкисты ВСУ признались, что их заставили воевать

Жительница освобожденной Суджи, которая жила в городе все время оккупации ВСУ, рассказала, что украинские танкисты признались ей, что их заставили воевать.

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