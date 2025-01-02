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Зеленский: число случаев самовольного оставления частей ВСУ выросло в 2024 году

Зеленский: число случаев самовольного оставления частей ВСУ выросло в 2024 году

На Украине возросло число случаев самовольного оставления воинских частей. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Рада".

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Сергей Карабухин
Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых лет жизни. Данное заболевание относят к врожденному слабоумию. Тяжелая форма патологии отмечается полнейшим отсутствием речи, мышления, снижением болевой чувствительности. Причины идиотизма Причины, вызвавшие идиотизм, могут быть различными: - случайное повреждение у новорожденного головы; - инфекционное заболевание, осложнившееся воспалением мозга; - генетическая предрасположенность к душевным и нервным болезням; - пьянство, во время зачатия; - болезни или нравственные потрясения будущей матери в период беременности; - родство родителей; - наследственный сифилис; - задержка зародышевого развития мозга; - дурные гигиенические условия, недостаточное питание, чрезмерное укутывание головы; - применение водки, опия в убаюкивании ребенка.
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