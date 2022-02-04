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С начала года Sony потеряла $25 млрд рыночной капитализации из-за нехватки чипов для PlayStation 5

С начала года Sony потеряла $25 млрд рыночной капитализации из-за нехватки чипов для PlayStation 5

Начало года выдалось непростым для Sony: японская компания вынужденно снизила прогноз по объёму продаж игровых консолей PlayStation 5, а также столкнулась с вызовом Microsoft, которая объявила о намерении купить Activision Blizzard почти за $70 млрд.

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