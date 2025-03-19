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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрмосо выбыл до конца сезона. Защитник «Байера», арендованный у «Ромы», получил травму в игре с «Баварией»

Защитника «Байера» успешно прооперировали в Мадриде, сообщает пресс-служба клуба. Испанец выбыл до конца сезона.

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