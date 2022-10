Научная организация Lunaria One запустит проект лунной фермы к 2025 году Австралийская исследовательская организация Lunaria One разработала проект выращивания Научная организация Lunaria One запустит проект лунной фермы к 2025 году Австралийская исследовательская организация Lunaria One разработала проект выращивания растений на Луне, который, как ожидается, будет запущен к 2025 году в рамках частной израильской космической миссии.