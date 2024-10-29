«Хиджаб мы должны носить»: дагестанский общественник пожаловался на русские школы

Балу -

Они устанавливают русским дресс-код - как НАМ надо ходить У НИХ... Типа уважайте наши обычаи и традиции... И они же не только устанавливают СВОЙ дресс-код для себя у нас, но и начинают требовать, чтобы МЫ подстраивались под их дресс-код и уважали их обычаи и традиции... и при этом они СРАТЬ хотели не только на НАШИ обычаи и традиции, но и на законы Российской Федерации вообще... Так может им со своими дикарскими обычаями и традициями и надо сидеть у себя дома, а не ехать в Россию?...