Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Хиджаб мы должны носить»: дагестанский общественник пожаловался на русские школы

«Хиджаб мы должны носить»: дагестанский общественник пожаловался на русские школы

Русский Колоколъ 50,7 тыс подписчиков Подписаться «Хиджаб мы должны носить»: дагестанский общественник пожаловался на русские школы 226 прочтений Вчера Это, кстати, не Махачкала, а Москва.

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Комментарии
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Они устанавливают русским дресс-код - как НАМ надо ходить У НИХ... Типа уважайте наши обычаи и традиции... И они же не только устанавливают СВОЙ дресс-код для себя у нас, но и начинают требовать, чтобы МЫ подстраивались под их дресс-код и уважали их обычаи и традиции... и при этом они СРАТЬ хотели не только на НАШИ обычаи и традиции, но и на законы Российской Федерации вообще... Так может им со своими дикарскими обычаями и традициями и надо сидеть у себя дома, а не ехать в Россию?...
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