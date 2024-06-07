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Канарейкин о Радулове: «Года идут. Ему хочется что-то большое выиграть в концовке. Заряженность, которая в нем полыхает, дает надежду, что он сработает в этом сезоне»

«Года идут, года приходят к серьезной отметке. Но те эмоции, которые имеет Радулов, та заряженность, которая в нем полыхает, она дает надежду на то, что хоккеист в этом сезоне сработает.

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