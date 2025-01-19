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Панченко призвала Германию провести на Украине аудит

Панченко призвала Германию провести на Украине аудит

Германия должна проверить, куда были потрачены переданные Европой Киеву деньги. Об этом в соцсети X* заявила украинская журналистка Диана Панченко, прокомментировав недавний отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Киеву финансовую допподдержку.

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Комментарии
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Eduard
А недостачу из кармана Шольца вернуть!
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