Панченко призвала Германию провести на Украине аудит

Германия должна проверить, куда были потрачены переданные Европой Киеву деньги. Об этом в соцсети X* заявила украинская журналистка Диана Панченко, прокомментировав недавний отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Киеву финансовую допподдержку.
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