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Царьград

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В Китае ученые зажгли «искусственное солнце» рекордной температуры

В Китае ученые зажгли «искусственное солнце» рекордной температуры

Достижение температуры в 100 миллионов градусов открывает новые возможности для повышения эффективности термоядерного синтеза.

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