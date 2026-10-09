Особый удар России по Украине. В подполье оценили: очень своевременный

В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщили об ударе по территории Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины (ИЯИ НАН).
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