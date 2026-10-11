В Ереване задерживаются 8 рейсов из РФ, Египта и Грузии

Временные ограничения в российских аэропортах, включая Сочи, привели к задержке восьми рейсов в Ереван из Минеральных Вод, Краснодара, Нижнего Новгорода, Шарм-эш-Шейха и Тбилиси, а также к отмене рейса из Тегерана.