В Ереване задерживаются 8 рейсов из РФ, Египта и Грузии

Временные ограничения в российских аэропортах, включая Сочи, привели к задержке восьми рейсов в Ереван из Минеральных Вод, Краснодара, Нижнего Новгорода, Шарм-эш-Шейха и Тбилиси, а также к отмене рейса из Тегерана.
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