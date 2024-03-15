В эти выходные сотрудники Госавтоинспекции будут усиленно ловить пьяных водителей 🫡🫡🫡 С 15 марта по 18 марта Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
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В эти выходные сотрудники Госавтоинспекции будут усиленно ловить пьяных водителей 🫡🫡🫡 С 15 марта по 18 марта Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».