Житель Ярославской области распилил опору ЛЭП по заданию кураторов из "Дайвинчика*"

Мужчина познакомился в боте с девушкой и стал жертвой мошенников, отправив деньги на Украину.ФСБ опубликовала видео с признаниями жителя Ярославской области, который, по версии ведомства, был втянут украинскими спецслужбами в диверсионную деятельность через Telegram-бот знакомств "Дайвинчик*".