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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывший тренер сборной Ирландии по плаванию Джордж Гибни осужден на 15 лет за насилие над детьми

Экс-тренер сборной Ирландии по плаванию Джордж Гибни приговорен к 15 годам тюрьмы за насилие над детьми.

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