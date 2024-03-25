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Гранатомёт из ЮАР и пулемёт из США: появился кадр с трофейным оружием уничтоженной ВС РФ группировки проукраинских боевиков

Гранатомёт из ЮАР и пулемёт из США: появился кадр с трофейным оружием уничтоженной ВС РФ группировки проукраинских боевиков

Атаки на территории приграничных российских регионов со стороны Украины осуществляются при активном участии боевиков так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

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