Россиян предупредили о витающих в воздухе дома фекальных шариках

В домах россиян живут пылевые клещи, которые крайне опасны для аллергиков. Об этом предупредила ведущий научный сотрудник института дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ имени Эрисмана» Роспотребнадзора Юлия Лопатина в разговоре с «Пятым каналом».