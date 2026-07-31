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Россиян предупредили о витающих в воздухе дома фекальных шариках

Россиян предупредили о витающих в воздухе дома фекальных шариках

В домах россиян живут пылевые клещи, которые крайне опасны для аллергиков. Об этом предупредила ведущий научный сотрудник института дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ имени Эрисмана» Роспотребнадзора Юлия Лопатина в разговоре с «Пятым каналом».

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