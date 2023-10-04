Почти каждый второй россиян выступает за полный запрет вейпов

Большинство россиян (55%) одобряют закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. А почти каждый второй россиянин (46%) выступает за полный запрет электронных сигарет и вейпов, показало исследование BestDoctor, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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