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Почти каждый второй россиян выступает за полный запрет вейпов

Почти каждый второй россиян выступает за полный запрет вейпов

Большинство россиян (55%) одобряют закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. А почти каждый второй россиянин (46%) выступает за полный запрет электронных сигарет и вейпов, показало исследование BestDoctor, с результатами которого ознакомилась "Газета.

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