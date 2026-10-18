В Южной Калифорнии, где солнце выбеливает вывески придорожных мотелей до цвета старой кости, а вдоль хайвеев тянутся бесконечные ряды бетонных складов самообслуживания, существует особый род азартных игр.
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