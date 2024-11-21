Заблуждения на пути к новому сознанию.

В

Воробей

Это зависит от того, что понимать под Истиной. Думаю, что Иисус, говоря с Пилатом об Истине, подразумевал нечто вполне познаваемое. Иначе, чего бы об этом говорить, а потом ДЕМОНСТРАТИВНО отказываясь пояснять, многозначительно замолчать ? Это, в библейской традиции, намёк на то, что эту деталь нужно самому суметь выяснить, преодолевая все препятствия. Да, и если Истина имеет отношение к Цели Творения, а та в свою очередь как-то увязана с необходимостью и возможностью для людей, хотя бы некоторых, участвовать в Деле достижения этой Цели, то Творец не мог не обеспечить для тех индивидуумов, кто демонстрируют желание, способность и потребность участвовать в Деле, эффективный способ узнать всё, что требуется для успеха. Да, это должно быть очень скромное по масштабу познание, относительно того, что в принципе можно познавать в Реальности - только то, что непосредственно требуется для Дела. В таком познании Истины познающий индивидуум реализует своё "подобие" Творцу в способности понять нечто, находящееся на божественном уровне - именно это символизирует спецификация людей ПЕРВОГО типа - созданных "по образу и по подобию", план создания которых изложен в Быт 1:26, в отличие от людей ПЕРВОГО типа - имеющих совсем иную спецификацию - созданность "по образу", только - БЕЗ "ПО ПОДОБИЮ", Быт 1:27. Осознание причины НЕОБХОДИМОСТИ для Творца создавать ДВА принципиально разных типов людей, согласно разным спецификациям, и получившим ДВА разных завета, и выполняющих ДВЕ разных функции в Творении - важная часть восприятия Истины.