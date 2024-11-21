Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Это зависит от того, что понимать под Истиной. Думаю, что Иисус, говоря с Пилатом об Истине, подразумевал нечто вполн...Заблуждения на пу...
  • Valeriy Shershkov
    неплохо ... но истина недостижима ...Заблуждения на пу...
  • Александр Николаевич
    Истина — это знание, соответствующее свойствам познаваемого предмета, реальности.Заблуждения на пу...

Заблуждения на пути к новому сознанию.

Заблуждения на пути к новому сознанию.

  Эта тема настолько важна, что к ней обращаются многие. И это естественно, потому что в нашем сознании искажено само восприятие, и мы всё без исключения трактуем и оцениваем на базе своих далёких от Истины представлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Истина — это знание, соответствующее свойствам познаваемого предмета, реальности.
Ответить
17 час.
Valeriy Shershkov
неплохо ... но истина недостижима ...
Ответить
9 час.
В
Воробей
Это зависит от того, что понимать под Истиной. Думаю, что Иисус, говоря с Пилатом об Истине, подразумевал нечто вполне познаваемое. Иначе, чего бы об этом говорить, а потом ДЕМОНСТРАТИВНО отказываясь пояснять, многозначительно замолчать ? Это, в библейской традиции, намёк на то, что эту деталь нужно самому суметь выяснить, преодолевая все препятствия. Да, и если Истина имеет отношение к Цели Творения, а та в свою очередь как-то увязана с необходимостью и возможностью для людей, хотя бы некоторых, участвовать в Деле достижения этой Цели, то Творец не мог не обеспечить для тех индивидуумов, кто демонстрируют желание, способность и потребность участвовать в Деле, эффективный способ узнать всё, что требуется для успеха. Да, это должно быть очень скромное по масштабу познание, относительно того, что в принципе можно познавать в Реальности - только то, что непосредственно требуется для Дела. В таком познании Истины познающий индивидуум реализует своё &quot;подобие&quot; Творцу в способности понять нечто, находящееся на божественном уровне - именно это символизирует спецификация людей ПЕРВОГО типа - созданных &quot;по образу и по подобию&quot;, план создания которых изложен в Быт 1:26, в отличие от людей ПЕРВОГО типа - имеющих совсем иную спецификацию - созданность &quot;по образу&quot;, только - БЕЗ &quot;ПО ПОДОБИЮ&quot;, Быт 1:27. Осознание причины НЕОБХОДИМОСТИ для Творца создавать ДВА принципиально разных типов людей, согласно разным спецификациям, и получившим ДВА разных завета, и выполняющих ДВЕ разных функции в Творении - важная часть восприятия Истины.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх