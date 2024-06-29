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Царьград

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В Прикамье с 1 июля поднимут тарифы на ЖКУ. Рассказываем кого консется повышение

В Прикамье с 1 июля поднимут тарифы на ЖКУ. Рассказываем кого консется повышение

Стоимость электроэнергии вырастет на 8,9%.С 1 июля 2024 года жителе Пермского края ждет повышение стоимости электроэнергии на 8,9%.

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