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«Если бы Латыпов приехал в хороших кондициях, то претендовал бы на топ-6 в гонке на 15 км». Червоткин о лыжном чемпионате России

Алексей Червоткин оценил песпективы биатлонистов на лыжном чемпионате России. – На чемпионат России в Тюмень приедут биатлонисты.

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