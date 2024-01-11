Украина направила беспилотники в три российских региона

КИЕВ, 11 января, ФедералПресс. Киев предпринял еще одну попытку атаковать российские регионы. На этот раз системы ПВО сбили беспилотники в трех областях страны, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
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