«Два к одному»: натовский генерал назвал три сценария для Украины

В конфликте на Украине существуют три возможных сценария, в двух из которых победит Россия, такое мнение выразил бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в беседе с американским журналом Newsweek.
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