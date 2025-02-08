LAIKA – это творческий партнер, которого вы обучаете писать как вы (или кого бы вы хотели). Создан для творческих писателей, авторов игр и всех остальных фабрикаторов фикции.
Laika
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LAIKA – это творческий партнер, которого вы обучаете писать как вы (или кого бы вы хотели). Создан для творческих писателей, авторов игр и всех остальных фабрикаторов фикции.