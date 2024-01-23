Правительство продлит обязательную продажу валютной выручки

Меру в 2023 году установили, чтобы стабилизировать валютный курс.фото: freepik.com/jcomp--> Кабмин поддержал продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупными российскими экспортёрами, сообщает 23 января пресс-служба правительства РФ.
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