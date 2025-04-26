Киберэксперт: мошенники активно используют фальшивые госструктуры

Дина Фомичёва, руководитель отдела корпоративных клиентов ИТ-интегратора «Телеком биржа», в беседе с RT рассказала о частых случаях мошенничества с использованием фальшивых госструктур, финансовых организаций и известных брендов.
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