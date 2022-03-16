Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Стоит всех, кто сочиняет разного рода пасквили на Россию, ВС РФ, кроме штрафа, принуждать через суд к обшественным ра...Житель Владимирск...
  • Геннадий Загуменов
    хватит писать про деньги для милли👹онов россиян ,хватит гнать пургуВажное денежное п...
  • Владимир Афанасьев
    десятки тыс. приехавшие в Россию, если это дети и женщины, то да , а мужиков надо "скурпулёзно" проверять, это могут ...Трое иностранных ...

В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную женщину в медицинское учреждение

В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную женщину в медицинское учреждение

Около 8 часов утра 11 марта на телефон дежурной части Главного управления обратился мужчина, с просьбой оказать помощь его супруге, пояснив, что находится на автодороге К-17Р Новосибирск – Кочки - Павлодар вблизи села Верх-Тула.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх