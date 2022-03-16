В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную женщину в медицинское учреждение

Около 8 часов утра 11 марта на телефон дежурной части Главного управления обратился мужчина, с просьбой оказать помощь его супруге, пояснив, что находится на автодороге К-17Р Новосибирск – Кочки - Павлодар вблизи села Верх-Тула.
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