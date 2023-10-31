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Царьград

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Путин обвинил американские спецслужбы в инспирировании еврейских погромов на территории России

Путин обвинил американские спецслужбы в инспирировании еврейских погромов на территории России

Президент России прокомментировал недавние события в Дагестане.Глава государства Владимир Путин посоветовал всем переживающим за судьбу граждан Израиля организациям провести собственное расследование деятельности американских спецслужб, работающих с территории Украины.

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