Путин обвинил американские спецслужбы в инспирировании еврейских погромов на территории России

Президент России прокомментировал недавние события в Дагестане.Глава государства Владимир Путин посоветовал всем переживающим за судьбу граждан Израиля организациям провести собственное расследование деятельности американских спецслужб, работающих с территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии