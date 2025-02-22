В Курской области бойцы ВДВ отбили контратаку ВСУ у Свердликова

В Курской области российским десантникам удалось отбить контратаку украинских военных в районе села Свердликово, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира парашютно-десантного батальона с позывным Гром.
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