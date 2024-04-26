Минометчики уничтожили опорные пункты с боевиками ВСУ в приграничном районе

Расчеты 120-мм минометов 2Б11 мотострелкового подразделения группировки прикрытия госграницы уничтожили взводные опорные пункты с боевиками украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
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