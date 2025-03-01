Русских зовут в Судан

Владислав МАКАРОВ Россия и Судан достигли консенсуса о строительстве военно-морской базы ВМФ РФ на суданском побережье Красного моря, сообщил глава МИД этой африканской страны Али Юсеф Шариф по итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве.