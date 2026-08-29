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Чем отличаются реконструкция, капитальный ремонт и перепланировка зданий

Чем отличаются реконструкция, капитальный ремонт и перепланировка зданий

Реконструкция, капитальный ремонт и перепланировка — три основных вида работ, направленных на изменение и поддержание зданий, которые нередко путают между собой.

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