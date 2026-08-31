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Вести Севастополь

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В этом году пороги школ России переступят свыше 1,5 миллиона первоклассников

В этом году пороги школ России переступят свыше 1,5 миллиона первоклассников

Система образования полностью готова к новому учебному году, заявил Михаил Мишустин.Михаил Мишустин обсудил с вице-премьерами готовность образовательной инфраструктуры страны к новому учебному году.

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