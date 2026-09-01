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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о Хаукеланне: «Не думаю, что сборная Норвегии откажется от лучшего вратаря ЧМ. Спорт, и хоккей в том числе, должны быть вне политики»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался об исключении вратаря Хенрика Хаукеланна из сборной Норвегии после перехода в « Трактор ».

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