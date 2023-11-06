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Ничья «Спартака» и «Локо», волевая победа ЦСКА, Ферстаппен выиграл в Бразилии, нули «Реала», гол и пас Головина, Абаскаля не уволят, заявление «Арсенала» про судей и другие новости

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