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Апелляционный суд: Трамп не обладает иммунитетом по делу об отмене результатов выборов

Автор фото, Getty Images Апелляционный суд округа Колумбия решил, что бывший президент США Дональд Трамп не обладает иммунитетом от судебного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года.

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