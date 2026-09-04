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The Eurasia Daily news agency

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Iran has given the US Navy a logistical nightmare — The New York Times

Iran has given the US Navy a logistical nightmare — The New York Times

Iran has given the US Navy a logistical nightmare. This is reported by The New York Times. According to the publication, Iran's actions led to a serious malfunction in the logistics system of the US Navy in the region, which created a "logistical nightmare.

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