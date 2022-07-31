Военное обозрение

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Премьер Саксонии: ФРГ не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет

Премьер Саксонии: ФРГ не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет

Ситуация с дефицитом газа в Германии становится критической. В то время, как правительство Шольца продолжает «плясать под дудку» США и вводит очередные санкции против нашей страны, ко многим немецким чиновникам уже пришло осознание, что альтернативы российскому «голубому топливу» в обозримом будущем найти не удастся.

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