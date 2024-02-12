Президент Киргизии Жапаров призвал Блинкена не вмешиваться в дела республики

В ответ на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором тот выразил обеспокоенность законопроектом о внесении поправок в закон о некоммерческих организациях, президент Киргизии Садыр Жапаров призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела республики и подчеркнул, что рассматриваемый киргизским парламентом документ не противоречит международным нормам.
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