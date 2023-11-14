Киномаршрут по Москве на автобусе М3

Магистральные маршруты транспорта Москвы – это самые длинные автобусные маршруты. Они начинаются из окраинных районов в одной части столицы, пересекают центр и выходят к спальным районам в другой части города.
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